Zaniolo | Contro l’Inter sembrava di giocare in 13 fantastico

entusiasta dopo la vittoria della Fiorentinaper 3-0. Il centrocampista si è presentato al Viola Park.DAY-AFTER – Nicolòsi è presentato in sala stampa durante la sua presentazione. Il centrocampista, arrivato dall’Atalanta, ha risposto alla domanda sulla partita di ieri vinta dalla Violai nerazzurri per 3-0: «è stata una partita fantastica,diin 13, abbiamo meritato di vincere. Io prima di tutto voglio capire cosa vuole il Mister e mettermi a disposizione della squadra. Io devo lavorare adesso. Champions League? Siamo una squadra molto forte e possiamo dire la nostra in tutti i reparti. Dobbiamo mantenere la nostra identità e andare in campo con l’idea sempre di vincere. Andare in Champions sarebbe un sogno, ma noi non ci poniamo limiti».