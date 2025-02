Ilnapolista.it - Zaniolo: «Atalanta? Non sempre si fanno le scelte migliori. Non sono una testa calda»

Alla presentazione con la sua nuova squadra, la Fiorentina, Nicolòsi è lasciato andare a delle dichiarazioni sia sul rapporto con Moise Kean (dati anche evidenti screzi avvenuti in Nazionale negli scorsi anni), sia sul suo ex club, l’: «? Nonsile»L’ex Roma e Galatasaray ha commentato sul suo carattere:«Io? Credo che sia un’idea che qualcuno si è fatto ma non è così. Ovunque sia andato non ho mai avuto problemi con nessuno, io so quello che valgo e l’importante è che lo sappia chi mi vuole bene. Il resto lo lascio dire a voi».Ha raccontato di quando ha sentito il tecnico Palladino nelle scorse settimane:«Ho sentito le parole del mister, ed ha ragione: io ero convinto che questo fosse lo step migliore per me». E su Moise Kean:«Per quanto riguarda Moise, è un fratello.