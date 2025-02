Inter-news.it - Zalewski: «Ammiro un ex Inter sulla fascia! Qui tappa grandissima»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato a Betsson Sport del suo arrivo all’, ma anche del calcio e dei suoi idoli. Un Nicola a 360 gradi.INSEGNAMENTI – Nicolasulle sue origini: «Ho iniziato a giocare calcio quando avevo 5-6 anni nel paesino sotto casa, poi mi sono trasferito a Zagarolo a otto anni e dopo un anno sono stato scoperto dagli osservatori della Roma. Questa passione me l’ha trasmessa papà. Lui mi ha lasciato dietro tanti insegnamenti e me li porto con molto orgoglio dietro, tra qui quello di rimanere umile».ALLENATORE E CARATTERISTICHE – Poiparla di Mourinho e delle sue doti: «Significato molto importante giocare con la nazionale polacca, lo devo a mio papà e alla mia famiglia. Il mio ruolo è cambiato con Mourinho in Prima squadra, era una partita in casa, Roma-Verona, avevamo tanti indisponibili e lui decise di buttarmi dentro.