Fanpage.it - Yulia Bruschi paparazzata in discoteca con un ex di Temptation, lei: “Divertirsi con amici non è un reato”

Leggi su Fanpage.it

Dopo il video che la vede ballare incon Edoardo Gullino, ex tentatore diIsland,è intervenuta con una Instagram story per smentire le indiscrezioni circolate sul suo conto. "La malizia sta negli occhi di chi guarda. Divertirsi in maniera sana e genuina con deglinon è un reato", le parole.