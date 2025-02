Juventusnews24.com - Yildiz insegue Lamine Yamal: nessuno come loro due nei maggiori cinque campionati europei. Il dato

di Redazione JuventusNews24due. Ilin vista della trasferta di Como di questa seraConsiderando le ultime due stagioni nei, solo, 2007) è più giovane di Kenantra i giocatori che hanno segnato almenoreti in trasferta in questi tornei nel periodo (, maggio 2005). Il numero 10 bianconero guiderà la Juve anche sul campo del Como.QUOTE COMO JUVE – Como-Juve è per la Juventus di Thiago Motta una gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile. La quota MULTIGOL 1-6 (tra 1 e 6 gol totali segnati nell’arco della partita) è data a 8 invece che 1.