Xbox Play Anywhere, un report rivela un supporto in calo anno dopo anno

, la funzione che permette ai giocatori di giocare ad un titolo su diverse piattaforme con un solo acquisto, sembra essere in.Difatti come condiviso da Windows Central, un recentedi Omdia e GameDeveloper.com ha evidenziato una riduzione significativa dei giochi che supportano questa feature, con una diminuzione quasi del 50% dal 2023 al 2024.Ovviamente questoconsistente ha sollevato degli interrogativi sul futuro della strategiae sul valore che gli sviluppatori attribuiscono a questa funzione, decisamente comoda per una consistente fetta di fan che decide di giocare su dispositivi diversi, come consolee PC Windows.Jez Corden di Windows Central ha quindi commentato ildi cui sopra, affermando che il declino diriflette un problema più ampio nella strategia di Microsoft.