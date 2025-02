Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul si sente tradito da John Cena

Leggi su Zonawrestling.net

È stata una delle belle sorprese della Royal Rumble 2025, ha sfoderato una bella prestazione, rendendosi autore di due eliminazioni di lusso ai danni di Aj Styles e CM Punk, prima di venire a sua volta eliminato da.Un’ eliminazione che bruciaUna eliminazione che non è andata giù ache ha paragonato il suo essere stato buttato fuori dal ring, come quando si getta via la spazzatura.durante il suo show su YouTube ha ricordato di aver ospitatonel suo show ” Imsive” con i due che giravano in macchina. Il buon, può comunque consolarsi col fatto che lui è stato l’ultima eliminazione del bostoniano in una Rumble. A Rawavrà un match di qualificazione per la Chamber contro Rey Mysterio e magari proprio nel PLE che ospiterà la mastodontico gabbia, avrà un l’occasione di regolare i conti con