Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens rinnova per 5 anni

Leggi su Zonawrestling.net

Nei mesi scorsi, si sono susseguite le voci sul rinnovo di, che avrebbe avuto il contratto in scadenza proprio in questo periodo. Firmare un rinnovo con la WWE oppure provare la fortuna in AEW, dove sicuramente sarebbe stato uno dei nomi più importanti? Gli ultimi aggiornamenti, prima di Natale, lo volevano molto vicino alla firma, ma ancora non erano arrivate conferme. Fino a questa sera.La firma il weekend della Royal RumbleCome confermato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, infatti, KO ha firmato il suo rinnovo di contratto. La firma sarebbe arrivata proprio lo scorso weekend in occasione della Royal Rumble, e il contratto lo terrà in WWE fino al 2030. Conferma che è arrivata anche, ufficiosamente, dastesso, che su X ha invitato i suoi follower a contribuire a una raccolta fondi per il gruppo scout della figlia, promettendo in cambio di lottare sul ring ancora per 4, 11 mesi e 22 giorni – esattamente la durata del suo nuovo contratto.