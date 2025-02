Zonawrestling.net - WWE: Cosa significa “YEET”? Ce lo spiega il Merriam-Webster

La storia del wrestling è piena di frasi ad effetto. È il modo in cui un personaggio, in particolare un babyface, si collega alla folla in modo che il pubblico possa partecipare e sentirsi incluso con la sua superstar preferita. Le frasi ad effetto migliori sono quelle più semplici, in cui una semplice parola può prendere il sopravvento. “Stone Cold” Steve Austin era in realtà un heel quando ha creato “What?”, e sebbene la maggior parte dei fan abbia finito per odiarla, è stato molto efficace per il Texas Rattlesnake. Oggi, i fan amano cantare “Yeah!” insieme a LA Knight. Tuttavia, quella che sta prendendo il sopravvento su tutto il wrestling è “!” di Jey Uso. Proprio come la carriera da singolo di Uso, che ora include una vittoria al Royal Rumble, questa è relativamente nuova nell’arsenale verbale di Jey, ma da dove viene ediavolo? Secondo il dizionario, che ha inserito il termine dopo la vittoria di Jey alla Rumble, “” è una parola gergale che funziona ampiamente con ilto di “lanciare”, ma è usata soprattutto per enfatizzare la forza e la mancanza di preoccupazione per lache viene lanciata.