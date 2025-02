Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes è pronto per l’edizione di SmackDown di questa sera

Leggi su Zonawrestling.net

Come ben sappiamo il campione indiscussoè stato chiamato a difendere il suo titolo dall’assalto di Kevin Owens lo scorso sabato durante la Royal Rumble. Il ladder match ha riservato mosse folli e imprese spettacolari, che hanno consentito adi portarsi a casa la vittoria, nonostante le sue condizioni alla fine del match fossero pessime. Fortunatamente, nelle ultime ore abbiamo ricevuto un aggiornamento direttamente dal campione indiscusso tramite una storia su Instagram, in cui ha rassicurato i fan sulle sue condizioni e confermato la sua presenza per lo show di stasays that after spending two days in bed following the Royal Rumble, he is ready for tonight's #in Memphis. pic.twitter.com/Hab9z60uFk— Fightful Wrestling (@Fightful) February 7, 2025