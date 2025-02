Zonawrestling.net - WWE: Bron Breakker spiega come la Spear è diventata la sua finisher

Leggi su Zonawrestling.net

, attuale Campione Intercontinentale della WWE, è noto per essere uno dei membri più esplosivi del roster. La sua mossa più devastante, la, ha lasciato il pubblico a bocca aperta grazie alla sua incredibile potenza. Molti wrestler hanno adottato lamossa finale, ma l’esperienza nel football digli consente di annientare gli avversari in modi che lasciano i fan increduli. L’origine dellaNonostante lasia oggi il suo marchio di fabbrica, non ha sempre fatto parte dell’arsenale di. Durante una recente apparizione nel podcast “No-Contest Wrestling”, la star della WWE ha raccontatoquesta mossa sia nata durante la preparazione per il suo rematch per il titolo NXT contro Tommaso Ciampa nel gennaio 2022. Tommaso gli suggerì di adottare la, ricordandogli il suo passato da giocatore di football.