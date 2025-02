Oasport.it - WTA Abu Dhabi, Belinda Bencic torna in finale dopo la maternità: troverà Ashlyn Krueger

Leggi su Oasport.it

Ladelle sorprese e delle outsider si materializza nel WTA 500 di Abu, sul cemento degli Emirati Arabi. Ad affrontarsi domani sarannoe una redivivaper giocarsi un titolo decisamente prestigioso e importante, che precede i due “1000” che andranno in scena a Doha e Dubai.Secondain carriera per, la prima di livello “500”quella vinta a Osaka nel 2023 a livello “250”. La statunitense in semiha sorpreso la giovane ceca Linda Noskova con il punteggio di 7-6(2) 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco.che nel primo set ha recuperato un break di svantaggio: infatti si è ritrovata sotto 4-2, ma è riuscita a rimontare e poi a giocare un eccellente tiebreak. Più lineare il secondo set, con l’americana subito avanti di due break e che ha avuto qualche problemino a chiudere, ma poi dal 5-1 ha contenuto il rientro della sua avversaria fino al 5-4.