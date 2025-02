Wta 1000 Doha 2025 | montepremi e prize money

Leggi su Sportface.it

Ile ildel Wtadi, torneo in programma dal 9 al 15 febbraio. Dopo la trasferta in Australia, tornano in campo tutte le big, a caccia del titolo nel primo ‘Mille’ della stagione. A guidare il seeding dell’evento sul veloce in Medio Oriente sarà Aryna Sabalenka, seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff. L’unica tennista azzurra ammessa direttamente in tabellone è Jasmine Paolini, mentre nelle qualificazioni è presente Sara Errani. Assente invece la campionessa dell’Australian Open Madison Keys, che salterà anche Dubai e tornerà in campo a marzo negli Stati Uniti, in occasione del Wtadi Indian Wells. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.Aryna Sabalenka, Australian Open 2024, Melbourne Park, Melbourne, Victoria, Australia.