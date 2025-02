Winker lancia l’AperiMiao | evento per la savaguardia dei gatti e per la difesa dei loro diritti

Leggi su Ildenaro.it

, la startup che si pone l’obiettivo di “ridefinire la socializzazione dal vivo”, ha organizzato, in collaborazione con l’associazione Colonie Feline Sestesi Odv, un aperitivo solidale: l’appuntamento è per il 9 febbraio a Sesto San Giovanni nel locale Why Not ?è unpensato per sostenere l’associazione, che da sempre si impegna con dedizione per la salvaguardia dei, ladei, la prevenzione del randagismo e sensibilizzando la comunità sull’importanza delbenessere. Un’occasione speciale, dove l’amore per isi unisce alla solidarietà.All’interno dell’aperitivo, alle ore 19, si terrà un’asta a tema “micioso” con tanti lotti originali dove il miglior offerente si aggiudicherà un ambito set “felino”: da quello dedicato alla felicità del gatto di casa con giochi, una cuccia molto originale e altri gadget, fino quello più tecnologico con power bank, auricolari, ed una bellissima lampada, tutti sempre a tema.