Bergamonews.it - Willie Peyote: seconda volta sul palco dell’Ariston dopo aver vinto il Premio della Critica nel 2021

Leggi su Bergamonews.it

Guglielmo Bruno, in arte, è nato il 28 agosto 1985 a Torino.Ha iniziato a fare musica con una band nel 2004, ma ha iniziato veramente la sua carriera come solista nel 2011.Una curiosità degna di nota è chenon ha collaborato solo col mondomusica, di cui alcuni nomi sono Don Joe, Shaggy, i Fast Animals and Slow Kids e Jake La Furia; ma anche col mondo dello spettacolo. Esempi ne sono Emanuela Fanelli e Michela Giraud. Senza dimenticare Giuseppe Civati, rappresentante dell’ambito politico.Nel, abbiamo vistoper la primaal Festival di Sanremo con “Mai Dire Mai (La Locura)”, classificandosi sesto e vincitore delMia Martini.Quest’anno, ritroveremo il cantautore sulcon la canzone “Grazie Ma No Grazie”. Di cosa parla?Penna attenta e pungente, il titolo rappresenta la storia narrata dal brano: “grazie ma no grazie” è quello che viene da dire tutte le volte che si sente dire qualcosa che ci fa cadere le braccia.