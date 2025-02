Willie Peyote e l’unico brano politico del Festival | Non dire niente lì è un’occasione sprecata – L’intervista

Leggi su Open.online

«Avere un palco così grande e una platea così ampia davanti e nonpropriomi sembrava un po’» in realtà, che siglerà la sua seconda presenza in gara aldella Canzone Italiana di Sanremo, non ha bisogno di una platea per proporre una musica che immortali il proprio tempo, politicamente, socialmente, sentimentalmente. Lo ammette candidamente con Open: «Non riesco proprio a non scrivere di cose che succedono». L’argomento, riguardo alla sua Grazie ma no grazie, è centrale perché in una playlist di brani unanimemente riconosciuti come innocui, ben poco disturbanti – cosa della quale Carlo Conti si è detto soddisfatto – quello del rapper torinese èveroin cui si accenna al periodo che stiamo vivendo, si prende una posizione, seppur con l’ironia che da sempre contraddistingue quasi tutta la sua opera.