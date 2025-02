Weekend a Taipei | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

: dalallesulNel 2013, il regista Luc Besson e la produttrice Virginie Besson-Silla hanno girato a Taiwan ildi fantascienza francese Lucy. Il duo è rimasto così impressionato dai paesaggi della città da dichiarare di voler tornare lì per un altro progetto. Nel 2022, il regista taiwanese-americano George Huang ha concepito unsu una donna pilota mercenaria ambientato in Asia e ha contattato proprio Besson per aiutarlo a sviluppare il progetto. Inizialmente ambientato a Hong Kong, Besson suggerì poi a Huang di cambiare l’ambientazione a. È così stato realizzato.Qui al suo primo lungometraggio dopo How To Make a Monster del 2001, Huang ha scritto la sceneggiatura insieme allo stesso Besson. Insieme, hanno dunque dato vita ad un’adrenalinicod’azione che trova molto del suo fascino proprio nell’esotica location, esplorata attraverso molteplici ambienti.