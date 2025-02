Juventusnews24.com - Weah sempre presente, conferma in arrivo anche in Como Juve. Terzino o ala? A cosa pensa Thiago Motta per lui

di RedazionentusNews24verso ladal primo minutoindi questa sera. In quale ruolo giocherà? Ecco chefiltrache torna a guardare subito al campionato. La squadra di, dopo il 4-1 all’Empoli di settimana scorsa, vuolersi questa sera a, nel match che apre la 24esima giornata di Serie A.Ancora tra i titolari Timothy, che si sta ritagliando uno spazio a suon di prestazioni convincenti. Così come accaduto domenica scorsa, l’americano dovrebbe agire ancora una volta nella posizione didestro.QUOTEè per lantus diuna gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile.