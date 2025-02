Juventusnews24.com - Weah convince Thiago Motta che lo conferma in Como Juve: giocherà ancora come terzino? La scelta ufficiale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: ladell’allenatore bianconero sullo statunitense, ecco in che ruoloPer la terza partita consecutivaschiera: lo statunitense è titolare indestro. Le ultime prestazioni in quel ruolo sono state moltonti e per questo motivo il figlio d’arte è stato riproposto in quel ruolo.Il reparto difensivo sarà completato da Gatti, Renato Veiga e Savona che è statotosinistro. L’obiettivo dei bianconeri sarà difendere la porta di Di Gregorio.Leggi suntusnews24.com