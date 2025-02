Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Con Cividale una partita che conta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Baioni, com’è andata la preparazione in vista del match contro la truppa di Pillastrini? "Settimana più corta perché giochiamo sabato, ma senza il turno infrasettimanale di mezzo siamo riusciti a recuperare energie e smaltire un po’ le fatiche. I nostri giocatori sono desiderosi di giocare unache percepiscono come importantissima". Attualmente la Gesteco è la terza forza del campionato A2, possiamo definirla la sorpresa dell’A2? "Non userei questo termine per, perché questa squadra nasce da un progetto solido. E quando tu programmi i risultati sono la naturale conseguenza. Un gruppo che è progredito nel tempo, con una società che ha saputo puntellarne la crescita in maniera efficace. Pillastrini è un grande allenatore che ha lavorato bene in una bella realtà e queste sono le conseguenze".