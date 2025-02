Oasport.it - Volta a la Comunitat Valenciana 2025: Ivan Romeo anticipa tutti, Almeida nuovo leader

Successo spagnolo nella terza tappa dellaa la. Ad imporsi sul traguardo di Alpuente, al termine di 180,3 chilometri ricchi di ascese, è il giovane Iván, al primo trionfo da professionista (lui che si era aggiudicato l’anno scorso il Mondiale a cronometro tra gli under 23).Gran colpo di classe per l’uomo della Movistar che è riuscito adre con un attacco da finisseurgli altri scalatori nel drappello dei migliori, chiudendo a braccia alzate con 10” di margine sugli avversari.Secondo posto odierno per il vincitore di ieri, il capitano della Bahrain – Victorious Santiago Buitrago, terzo Joao. Il portoghese della UAE Team Emirates – XRG è ildella classifica generale con 2” di margine proprio su Buitrago. Quarto è Pello Bilbao, quinto Jefferson Alveiro Cepeda.