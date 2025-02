Lanotiziagiornale.it - Volano gli utili e i dividendi di Mps, un segnale anche a Mediobanca

Quasi due miliardi di. Mps festeggia ottimi risultati nel 2024 e riparte alla conquista di. L’approvazione dei dati contabili non può che essere l’occasione per rilanciare l’offerta che potrebbe dar vita al terzo polo bancario, il sogno – prima di tutti – del governo Meloni. Nel 2024 Mps ha raggiuntoper 1,95 miliardi, una cifra in calo del 4,9% rispetto al 2023, quando erano stati superati i 2 miliardi magrazie ai rilasci di riserve sui rischi legali (per 471 milioni). Il risultato, sottolinea in una nota la banca, è invece in crescita del 16,9% per la parte relativa alle attività caratteristiche.L’altra notizia arriva dalla cedola, che è più che triplicata: sale da 0,25 a 0,86 euro per azione. Il monteè superiore al miliardo con un pay-out del 75% sull’utile ante imposte.