Juventusnews24.com - Vlahovic o Kolo Muani dall’inizio in Como Juve? Thiago Motta non ha dubbi sul ballottaggio: la scelte del tecnico per il match

di RedazionentusNews24dal primo minuto indi questa sera? Nessuno persu questo dualismoattesa questa sera dalla trasferta di, che aprirà la giornata numero 24 di questo campionato. Dopo il 4-1 all’Empoli della scorsa settimana, la squadra divuole dare continuità ai suoi risultati.Se c’è una scelta su cui non ci sonoè quella del centravanti: ilbianconero è pronto a puntare ancora su, a discapito di un Dusandiretto invece verso la panchina.QUOTEè per lantus diuna gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile.