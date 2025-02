Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, arma in più di Thiago Motta in uscita dalla panchina: il bomber serbo insegue un doppio traguardo a Como

di RedazionentusNews24undi gol. Il dato relativo all’attaccante dellantusDusanè vicino a un: il classe 2000 – nel prossimo match contro il– potrebbe prendere parte sia al suo 50° gol con la maglia dellantus in Serie A (attualmente a quota 49, 41G+8A) sia alla sua 100ª rete in generale nel massimo campionato (a quota 98, 85G+13A).sua prima rete nel torneo (10 novembre 2019), solo Lautaro Martinez (101) e Ciro Immobile (89) hanno segnato più di Dusanin Serie A (85). Ildovrebbe partire nuovamente.QUOTEè per lantus diuna gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile.