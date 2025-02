Ilrestodelcarlino.it - Viva Ravenna scalda i motori: "Pronta una lista di alto livello. Ancisi? No, abbiamo altre idee"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una riunione delle scorse ore pare aver sancito una delle poche certezze in casa delle opposizioni in vista delle amministrative:si presenterà alle elezioni, e possibilmente non da sola. "Non ci interessa aumentare ildi confusione – spiega il consigliere comunale Filippo Donati –. Ci vediamo come unacivica in grado di dare una dimensione locale all’alleanza di centrodestra"., che assicura di avereunadi candidati "qualitativamente di, tale da confermarci come civica più votata dell’opposizione", èad alzare il tiro. Ai civici non è piaciuta la fuga in avanti della Lega su: "Se il centrodestra dovesse convergere su di lui, faremmo probabilmentevalutazioni". Mosse forse ispirate dalla tattica: il nome di Nicola Grandi – che però giura di non avere ricevuto proposte – assume giorno dopo giorno sempre più i connotati di una scialuppa di salvataggio per il centrodestra.