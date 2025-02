Viterbotoday.it - "Viterbo, città dei cartelloni dismessi e dei pali della luce senza luci...": la segnalazione di una lettrice

Leggi su Viterbotoday.it

, un tempo ladelle fontane (ahimè non più funzionanti e decorose), sta pian piano trasformandosi in "dei". Molti ne compaiono per le strade caotiche, tanto da non farci più caso.In egual misura si trovano qua e làstradali privi di indicazioni, a.