Vite mafiose | l’identikit di un affiliato a Cosa Nostra

Quando sono davanti ad un cadavere mi faccio sempre le stesse domande: ha visto arrivare l’assassino? Ha capito che stava per morire?passa per la mente negli ultimi istanti? Il dottor Paolo Giaccone, che in quegli anni faceva il medico legale a Palermo, mi raccontò di essere in grado, davanti a un cadavere, di capire se l’uomo è stato colto di sorpresa o invece ha visto arrivare i suoi assassini: nel secondo caso il terrore degli ultimi istanti lascia tracce visibili nell’organismo. Quando poi ammazzarono lui, nel 1982, fui io a chiedermi se li avesse visti arrivare. Il dottore aveva trovato l’impronta di un fedelissimo di Riina su un’auto usata per uccidere quattro disgraziati a Bagheria. E aveva scritto una perizia che inchiodava il mafioso. L’avvocato del mafioso aveva spiegato a Giaccone che era meglio per tutti se quella perizia fosse sparita.