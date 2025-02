Universalmovies.it - Vision Quest | Ruaridh Mollica nel cast della serie Marvel

Leggi su Universalmovies.it

L’attoreè entrato a far parte deldi, lache farà da spin-off di Wanda.Deadline, che per prima ha riportato la notizia sulle sue pagine, ha riferito che l’attore farà parte delcome “Tucker”, ruolo al momento non ancora svelato. Inoltre, la fonte si riferisce allasemplicemente come ““, pertanto il titolonuovapotrebbe nel frattempo essere cambiato, sarà nostra premura verificareo fattore nei prossimi aggiornamenti.ha da poco chiuso la sua esperienza come presenza regolare in The Franchise, unatv che, guarda caso, prende in giro i film sui supereroi in stile.Oltre a, ildiconta anche Paul Bettamy (comee), James Spader (come Ultron) e Faran Tahir (come il villain di Iron Man “Raza”).