Vision | la serie ha appena scelto Ruaridh Mollica per il ruolo di Tucker Sarà Speed?

: lahaper ildi “”.?Lapianificata dai Marvel Studios ha aggiunto un altro nuovo membro del cast e si vocifera già che il Marvel Cinematic Universe possa aver trovato il suo Tommy Maximoff, alias. Deadline riporta che l’attore di The Franchise e Too Roughsi è unito allo spin-off di Wandacome un personaggio di nome “”.Sebbene questopotrebbe benissimo essere un personaggio completamente diverso, precedenti voci hanno suggerito che laintrodurrà il fratello di Billy Maximoff (Joe Locke), dal momento che alla fine di Agatha All Along, Wiccan si è messo in viaggio proprio alla sua ricerca, in compagnia del fantasma di Agatha stessa.Il progettoancora senza titolo, che potrebbe o meno intitolarsiQuest, è stato descritto come “la terza parte di una trilogia iniziata con Wandae continua in Agatha All Along”.