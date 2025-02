Oasport.it - Virtus Bologna-Paris oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Latorna in campo dopo la sconfitta in casa contro il Partizan Belgrado. Le V nere hanno collezionato la 18esima sconfitta in 25 partite e si confermano alla posizione numero 16 della classifica. Tra le certezzesine troviamo Tornik’e Shengelia, autore di una performance da 16 punti, 5 rimbalzi , 8 assist ed il francese Isaia Cordinier 13 punti, 5 rimbalzi e 4 assist contro i serbi.Ilball è la sorpresa di questa, settima in classifica con 14 vittorie e 10 sconfitte. Nella giornata precedente i francesi hanno perso 73-90 contro i forti greci dell’Olympiacos, primi in classifica, e sono in cerca di riscatto. La vittoria in trasferta, però, manca proprio dal match contro l‘Olympiacos, vinto al Pireo 90-96.La squadra bolognese sarà ancora priva di Will Clyburn e Ante Zizic, ai box per infortuni, ma potrà schierare il nuovo acquisto Justin Holiday, arrivato dalla NBA.