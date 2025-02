Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna: Massimo Zanetti presidente, Marco Comellini ceo

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 febbraio 2025 - Conferme e novità. Il nuovo consiglio di amministrazione alla fine ha dato conferme, mentre dall’altra ha portato novità. La conferma arriva dall’incarico diconfermato ae quella come consigliere e Ceo di, la novità, imprevista-impensabile alla vigilia è che nel nuovo consiglio ridotto a tre membri (il terzo è Giuseppe Sarmasi) non ci sarà nessun membro del gruppo Crif e quindi in rappresentanza del socio di minoranza (55%- 45% Gherardi) Carlo Gherardi. A parte Nicola Gualandi, uno dei tre dimissionari che aveva portato allo scioglimento dell’ultimo consiglio di amministrazione della settimana scorsa, e di conseguenza all’assemblea di soci di questa mattina, del nuovo cda bianconero non fa infatti più parte nemmenoPreti, braccio destro di Gherardi.