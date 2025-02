Sololaroma.it - Viola: “Papà non voleva Falcao ma Zico, Liedholm? Portava la squadra da un mago”

Non un periodo semplice in una stagione ancora più complicata, in una Roma indaffarata tra campionato ed Europa League, dopo l’eliminazione per mano del Milan dalla Coppa Italia. Ad alleggerire il clima ci ha pensato il presidente del CONI Lazio Riccardo, figlio dello storico patron giallorosso Dino, che ha dispensato aneddoti a gogo in un’intervista al Corriere della Sera: “Poco più che ventenneva allo stadio di Testaccio con Antonio Cacciavillani, uno suo amico che diventerà vicepresidente della Roma, e assiste ad una partita che lo fa innamorare”.Dalle dimissioni da vicepresidente nel 1969, a seguito della scomparsa dell’attaccante Giuliano Taccola per un infarto a Cagliari, all’acquisto della Roma nel 1976: “Malgrado fosse uscito di scena, aveva continuato a frequentare la società e gli spogliatoi, rompendo le scatole a chiunque.