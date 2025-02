Thesocialpost.it - Vino, in arrivo etichette ancora più allarmiste: insorgono i produttori contro le nuove regole Ue

Leggi su Thesocialpost.it

A mettere a repentaglio la stabilità economica del settore vinicolo non ci sono solo i dazi minacciati da Donald Trump, ma anche lenormative europee contenute in un documento di lavoro legato al piano Beating Cancer. L’Unione Italiana Vini (Uiv) ha lanciato un allerta in merito. «Recentemente è stato diffuso il nuovo documento della Commissione Ue riguardante il piano Beca, il medesimo che tre anni fa avanzava proposte restrittive sul commercio, inclusa l’introduzione diallarmistiche. Molte di queste proposte più estreme furono respinte dal Parlamento europeo. Tuttavia, il nuovo testo presenta addirittura elementi più sfavorevoli rispetto a quanto già criticato», evidenzia l’Uiv in un comunicato.Leggi anche: Trumple cannucce di carta: “Non funzionano, torniamo alla plastica”Cosa prevede il documento dell’UeIl documento dell’esecutivo europeo chiarisce che l’attuale accisa minima per ile le bevande fermentate è pari a zero e che si rende necessaria una valutazione dettagliata della Direttiva sulle aliquote fiscali per l’alcol, al fine di considerare possibili modifiche a queste norme.