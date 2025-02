Vino al metanolo in Turchia, 33 morti ad Ankara. Le tasse di Erdogan dietro gli avvelenamenti

Leggi su Open.online

Ad, 33 persone sono morte e altre 20 sono state ricoverate in terapia intensiva dopo aver consumato alcol adulterato. Lo ha annunciato il prefetto della capitale turca, Vasip Sahin, come riportato dal quotidiano Haberturk. L’avvelenamento da bevande alcoliche è un fenomeno sempre più comune in. Sebbene la vendita di alcol sia legale nel Paese, il settore è gravato daelevate che rendendo i prezzi molto più alti rispetto a quelli europei. L’imposizione dell’amministrazione di Recep Tayyipmira a ridurre il consumo di alcolici in linea con i dettami della religione islamica. IlalinTuttavia, il fenomeno ha incentivato la produzione illegale di alcolici che, per risparmiare, vengono potenziati con il. Secondo l’agenzia statale turca Anadolu, nel 2024 le autorità turche hanno sequestrato circa 300 tonnellate di alcol contraffatto o di contrabbando.