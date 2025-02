Ilnapolista.it - Vinicius Jr ha rifiutato il rinnovo con il Real Madrid a 15 milioni netti a stagione (The Athletic)

Oggi c’è stato un primo incontro per ildi contratto diJr con il.Ilpropone 15Jr: rifiutatiSecondo quanto riportato dal giornalista spagnolo di TheMario Cortegana, l’offerta dei blancos di uno stipendio da circa 15all’anno (all’incirca come Mbappé), è stata rifiutata.Excl. detailsMeeting at the club’s request and at ValdebebasThe player’s salary after The Best is around €15M net (very similar to Mbappé’s) and the figure proposed was rejectedTalks expected to continue@TheFC https://t.co/1nPdVA8MVv https://t.co/tdvjNMarI7— Mario Cortegana (@MarioCortegana) February 7, 2025Si prospettano nuovi colloqui in futuro. Ricordiamo che l’attaccante brasiliano ha un contratto che scade nel 2027 e diversi club arabi pronti a fare follie per averlo nella propria squadra.