Unlimitednews.it - Vini, l’export italiano conferma la leadership mondiale

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il 2023 hato ladell’Italia percolo in volume davanti alla Spagna e il secondo miglior piazzamento in valore dopo la Francia, con un rafforzamento del suo ruolo soprattutto nel segmento degli spumanti. I dati positivi del 2024 sono in controtendenza rispetto alla dinamica. È quanto emerge dal report realizzato da Ismea, che offre un’analisi delle principali variabili strutturali e di mercato del vino, delineando le sfide attuali e del prossimo futuro. È in corso un riassetto generale del tessuto produttivocolo, con la crescita dimensionale delle aziende e un profondo processo di rinnovamento, grazie alla misura di supporto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha riguardato complessivamente 330 mila ettari, quasi la metà dell’attuale patrimonio viticolo.