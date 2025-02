Unlimitednews.it - Villa Sofia-Cervello di Palermo, Maria Lucia Furnari nuovo direttore sanitario

(ITALPRESS) – E’ildell’Azienda Ospedali Riunitidi. Palermitana, specialista in malattie infettive, in malattie dell’apparato respiratorio oltre che in Medicina Generale,arriva dalla direzione del servizio 2 “Formazione” del Dipartimento Attività Sanitarie Osservatorio Epidemiologico (DASOE), Assessorato Regionale Salute. Ha al suo attivo una consolidata esperienza dirigenziale, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri Civico e Di Cristina dove ha svolto le funzioni didelle Direzioni mediche.La nomina, operativa da oggi, venerdì 7 febbraio 2025 è stata conferita con delibera del commissario straordinario Alessandro Mazzara attingendo al vigente elenco dei soggetti idonei alla nomina didelle Aziende del Serviziodella Regione Siciliana.