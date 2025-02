Quotidiano.net - Villa San Giovanni: Sindaca Caminiti discute del Ponte sullo Stretto con Carlo Doglioni

LadiSan, Giusy, ha incontrato, insieme alla Giunta, il presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,, con il quale sono state esaminate tutte le tematiche relative al progetto per la realizzazione del. "Avevamo già sentito il professore - affermain una nota - per chiedergli una collaborazione istituzionale, così come il 30 gennaio scorso abbiamo proposto al presidente della societàdi Messina, Pietro Ciucci, di affidare all'Ingv tutti gli studi che dovranno essere condotti sul. Studi che chiediamo siano tutti condotti adesso e non posticipati alla progettazione esecutiva, per tutte le ragioni tecnico-scientifiche, economiche e, soprattutto, di tutela del territorio e dell'ambiente che abbiamo sempre espresso dal deposito nel marzo del 2023 del progetto aggiornato nei ministeri interessati.