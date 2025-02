Agi.it - Vigilante spara durante un tentativo di rapina, muore un 20enne a Roma

AGI - E' morto ilromeno colpito giovedì sera alla testa da un proiettile esploso, nel corso di una colluttazione, da una guardia giurata intervenuta mentre era in corso undiin un appartamento su via Cassia, nella Capitale. Il ladro, che era stato sottoposto a un intervento chirurgico, è deceduto all'ospedale San Filippo Neri. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla procura di. La vicenda risale a ieri poco dopo le 19. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, quattrotori si trovavano nello stabile accanto ale, dopo aver tenuto ferma la proprietaria, hanno tentato di smurare la cassaforte. I rumori hanno quindi allarmato la guardia giurata che è intervenuta mettendo in fuga i malviventi che hanno anche cercato di investirla.