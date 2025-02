Ilrestodelcarlino.it - Videocamere ai cassonetti

Da diversi giorni nei territori comunali di Castelnovo e Vetto sono stati introdotti controlli più rigorosi per contrastare l’abbandono irregolare di rifiuti, lasciati ad esempio fuori daio conferiti fuori dal proprio Comune di residenza. Spiegano gli Assessori Giorgio Severi (Ambiente, Castelnovo Monti) e Aronne Ruffini (Vicesindaco con delega all’Ambiente, Vetto): "L’inosservanza è soggetta a sanzioni: purtroppo abbiamo assistito a diverse trasgressioni, per cui in accordo con Iren sono stati intensificati i controlli. Stiamo anche provvedendo all’installazione di alcunenei punti dove sono state riscontrate le inosservanze in maggior numero". s.b.