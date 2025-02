Lanazione.it - Via Mariti, una targa in onore delle vittime

Firenze, 7 febbraio 2025 - Firenze non dimentica la strage di via. Un anno dopo, in memoria dei cinque lavoratori che hanno perso la vita, in quel luogo verrà apposta unain marmo che riporta i loro nomi, in collaborazione con Anmil (l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro): Luigi Coclite, Mohammed El Farhane, Taoufik Haidar, Bouzekri Rahimi, Mohamed Toukabri. La cerimonia di scoprimento sarà domenica 16 febbraio alle 10 in via– angolo via G. Da Empoli – alla presenza della sindaca Sara Funaro. Sarà osservato un minuto di silenzio scandito dal suonochiarine, presenti con il Gonfalone del Comune di Firenze. A seguire, alle 10,45 circa, la parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo ha organizzato un rito di preghiera ed una piccola processione verso la chiesa, dove alle 11,30 ci sarà la messa.