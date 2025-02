Via Cervia preda degli incivili Costa | Una vergogna uno spazio deturpato

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 7 febbraio 2025- Ieri mattina Fregene si è svegliata con gli operai della Fiumicino Ambiente già a lavoro per bonificare uno dei punti più “aggrediti” daglidel territorio: via.Presente anche l’assessore Stefanoche tramite social ha espresso tutta la sua amarezza su una situazione che appare sempre più dilagante: «Fregene è storicamente descritta come la Perla del Tirreno, e noi vogliamo che torni ad esserlo. Eppure qualcuno più in alto di noi, diceva di non gettare le perle ai porci. Sono in via- ha detto – , davanti al Pewex e per l’ennesima volta bonifichiamo quello che è uno. Unaimmaginare che dei nostri concittadini possano ridurre in questo modo quello che è un angolo di paradiso. Una possibile soluzione potrebbe essere piazzare delle fototrappole, o delle telecamere».