«Vi spiego perché i palestinesi rischiano di fare la fine degli Indiani d’America»

Leggi su Open.online

Nathan Thrall: 45 anni, americano, ha vinto qualche mese fa il premio Pulitzer con il suo Un giorno nella vita di Abed Salama, cronaca di un incidente che nel 2012 alle porte di Gerusalemme coinvolse un autobus di bambini. Oggi a Repubblica dice che il piano di Donald Trump su Gaza «non è un piano: non ci sono fasi o modalità già stabilite. Il che non significa che non possano esserci. E poi condannarlo come assurdo non fa i conti con la realtà: a Gaza ci sono moltissime persone che vorrebbero andare via se ne avessero la possibilità. Lo abbiamo visto durante la guerra, la gente che chiedeva di uscire era molta di più di quella che riusciva a uscire. Ho un amico malato che è potuto partire solo dopo mesi, e solo dopo aver pagato migliaia di dollari alla mafia egiziana. Come lui, sono in migliaia».