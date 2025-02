Sport.quotidiano.net - Verso le Final Eight: prorogato a lunedì il termine per prenotare. Raffica di richieste per Torino. Tre pullman già riempiti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Visto il grande numero diè statofino ailultimo peril posto in– già tre esauriti -ledi. La carovana biancorossa seguirà la Uunahotels giovedì alle ore 18 contro la Dolomiti Energia Trentino nei quarti die in programma alla Inalpi Arena di. Per tutti i tifosi interessati il club organizza, in collaborazione con i ragazzi del ‘Popolo Biancorosso’, il trasporto (andata e ritorno) per la kermesse che quest’anno avrà come madrina la bellissima Giusy Meloni (nella foto), giornalista e conduttrice di Dazn e Rai. Il ritrovo è previsto alle ore 13 presso il parcheggio del centro commerciale ‘Ariosto’ (via Morandi), con partenza alle 13,30. Due le opzioni: il pacchetto+ biglietto di curva (nel settore dedicato ai tifosi reggiani, valido solo per la gara dei biancorossi) a 35 euro, oppure soloal costo di 25 euro.