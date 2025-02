Anteprima24.it - Verso Juventus Next Gen-Benevento, Talia sta meglio: Pazienza avrà solo l’imbarazzo della scelta

Tempo di lettura: 2 minutiFiltrano notizie positive dall’Imbriani dove ilanche oggi si è allenato agli ordini del nuovo tecnico Micheleche ha diretto la sua terza seduta da quando è subentrato ad Auteri. Il tempo è poco per entrare in sintonia con il gruppo perché domani per i giallorossi sarà già vigilia di campionato: domenica nel match del lunch-time (ore 12:30) i giallorossi saranno attesi dalla trasferta di Biella contro laGen e per il difficile impegno contro i bianconeri di Brambilla, rinati con l’arrivo dell’ex Foggia sulla panchina, il trainerStrega spera di poter contare anche su Angeloche sembra sulla via del recupero. La lombo-sciatalgia che lo ha interessato nelle ultime settimane va moltoed a meno di clamorosi cambi di programma il centrocampista deldomani sarà inserito nella lista dei convocati.