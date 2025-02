Dailymilan.it - Verso Empoli-Milan, rimandato l’esordio da titolare per Santiago Gimenez? Le condizioni

In vista della sfida di sabato tra, esordio daperche dovrebbe partire dalla panchina.Dopo aver debutto con la maglia rossonera nella sfida di Coppa Italia contro la Roma a San Siro,dovrebbe partire dalla panchina anche nella sfida del Castellani contro l'. Al centro dell'attacco rossonero con molta probabilità anche dopo la doppietta realizzata in Coppa Italia ci sarà Tammy Abraham.Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante messicano ha qualche strascico del problema fisico patito all'ultima uscita con il Feyenoord e un po' lo si è visto negli scatti: non ha ancora la brillantezza dei tempi migliori.