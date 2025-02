Dailymilan.it - Verso Empoli-Milan, Joao Felix o Rafael Leao? La scelta di Sérgio Conceição

In vista della sfida tradal primo minuto, questa è il dubbio diper la sfida del Castellani.Ildopo aver centrato la qualificazione per le semifinali di Coppa Italia rifilando un 3 a 1 alla Roma di Claudio Ranieri, tornerà in campo nella serata di sabato 8 febbraio al Castellani per la sfida contro l’, gara valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A.Per questa sfida di campionato, misterdovrà sciogliere il dubbio su chi mandare in campo trafresco di debutto con goal a San Siro nella sfida di Coppa Italia o. In vantaggio al momento sembra esserci il numero 10., l’arrivo diper spronareView this post on InstagramA post shared by AC(@ac? LadiLEGGI ANCHE, Tammy Abraham non molla, contro l’ancora titolare.