Versilia e Maremma. Torna la ’magia’ sulla costa toscana

Pronti, partenza. via! Sorrisi e coriandoli, tanto divertimento e soprattutto spazio a loro, ai veri protagonisti di uno degli eventi più grandi, importanti e iconici della Penisola italiana: il Carnevale di Viareggio che prenderà il via domani alle 17 e che in occasione del corso di apertura vedrà, al termine, l’atteso appuntamento con lo spettacolo pirotecnico.non mancano gli appuntamenti con la tradizione carnevalesca. Partiamo appunto con Viareggio che prevede un mese di spettacoli, parate, eventi, feste, concerti e mostre, da domani e fino al 4 marzo. Sono sei quest’anno i corsi mascherati in programma: oltre all’apertura domani appunto, si proseguirà poi con i corsi che per febbraio sono domenica 16 (ore 15), sabato 22 (ore 17), giovedì grasso 27 febbraio (ore 18), mentre a marzo gli appuntamenti sono in programma per domenica 2 marzo (ore 15) e martedì grasso 4 marzo (ore 15).