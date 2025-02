Ilgiorno.it - Veronica Ferraro e Davide Simonetta aspettano un figlio, l'annuncio su Instagram: “Ti abbiamo sempre aspettato”

Milano, 7 febbraio 2025 –un. L’influencer e l'autore - che si sta preparando al Festival di Sanremo - sono convolati a nozze l'estate scorsa e hannodesiderato diventare genitori., tra le migliori amiche di Chiara Ferragni, non ha mai nascosto di essere ricorsa alla fecondazione assistita e, più volte, ha raccontato il suo percorso sui social. L’è arrivato oggi tramite il profilodella futura mamma. L’“Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare. Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia cheprovato negli ultimi 4 mesi perché le cose più grandi levissute e basta.