Velvetgossip.it - Veronica Ferraro annuncia la gravidanza: l’emozione di Chiara Ferragni per l’arrivo del primo figlio

Leggi su Velvetgossip.it

La gioia è nell’aria:, influencer e amica stretta di, hato di essere in dolce attesa del suocon il marito Davide Simonetta, noto autore e compositore. I due si sono uniti in matrimonio lo scorso settembre, in una cerimonia intima e romantica che ha catturato l’attenzione dei media e dei fan. L’annuncio dellaè stato fatto attraverso un commovente video su Instagram, dove la futura mamma ha condiviso momenti significativi degli ultimi mesi della sua vita.Il percorso verso la maternitàNel video,si riprende in clinica, rivelando di essere nel bel mezzo deltentativo di transfer per la fecondazione assistita. Questo percorso, che ha richiesto pazienza e speranza, è stato un tema ricorrente per la coppia. Solo un anno fa, infatti,aveva confessato di stare tentando di avere un bambino tramite fecondazione assistita, affermando: “Stiamo provando ad avere uncon la fecondazione assistita.